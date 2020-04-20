ليبيا – أكد الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أمس الأحد أن تركيا تقوم بحشد أفراد ومعدات عسكرية لتنفيذ مهمة الهجوم على مدينة ترهونة.

المسماري قال في مؤتمر صحفي أمس الأحد وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الجيش الليبي كشف تحرك تركي لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم.

وأشار المسماري إلى استغلال أنقرة لأزمة كورونا والهدنة ونقلوا الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية.

وأضاف تركيا وتنظيم “القاعدة” هما من يحركان المليشيات في كافة مناطق ليبيا وهناك قيادة ميدانية تركية خاصة في مناطق الجنوب الغربي.

كما أوضح أنه من ضمن المعدات التي نقلتها تركيا إلى المنطقة طائرات استطلاع وطائرات تشويش وطائرات هجومية، مبيناً أن الجيش مستمر في تطهير مناطق أقصى الجنوب الغربي بمحاذاة الحدود التشادية.

وكشف المسماري أنه تم إسقاط مجموعة من الطائرات المسيرة في الهجوم الأخير على صبراتة بالإضافة إلى القبض على عشرات الأسرى والحصول على معدات تركها المسلحين بعد هروبها من أرض المعركة.