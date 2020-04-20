ليبيا – شاركت وزارة الصحة بالحكومة الليبية في الإحتفالية التي اقيمت بمستشفى الكويفية للأمراض الصدرية بنغازي وذلك بالتزامن مع إنتهاء فترة الحجر الصحي للأطباء الذين تعاملوا مع الحالة الصفرية وعددهم 15 عنصر من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وبحسب المكتب الإعلامي للصحة الليبية حضر الإحتفال مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة الصحة محمد الجبالي ومدير ادارة التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي بالاضافة الى حضور الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي وذلك نيابه عن معالي وزير الصحة سعد عقوب للمشاركة في مراسم الاحتفال.

وثمنت وزارة الصحة مجهودات مدير عام مستشفى الكويفية أنس البرغثي وجميع العاملين الذين قدموا كل الجهود لتقديم أفضل الرعاية الطبية والنفسية لكافة حالات الاشتباه وتوفير كل متطلبات الرعاية الصحية.

كما عبرت أطقم الأطباء والتمريض بمستشفى الكويفية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة 14 يوما واتمام كافة الفحوصات المخبرية والاجراءات الطبية عن ابتهاجها بعلامات النصر معبرين عن فرحتهم بمشاركة وزارة الصحة ليعبرون عن تضامنهم معهم وأنهم شركاء معهم بكل شئء وذلك في أجواء وطنية تغمرها السعادة والفرحة التي ارتسمت على وجوه الاطقم الطبية العاملة بالمستشفى إيذانا بانتهاء فترة الحجر وخروجهم بعد أسبوعين من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية.

الصحة الليبية أكدت عزم كافة الاطقم الطبية بالمستشفى على الاستمرار في العمل والعطاء أنهم سوف يعودون لمتابعة عملهم بكافة اقسام المستشفي لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

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