السعودية – أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، امس بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد بين المملكة وشرق إفريقيا، عبر استقبال محطة البضائع العامة والحاويات، بميناء الملك فهد الصناعي بينبع (غرب البلاد).

ووفق بيان للهيئة: “سيُسهم الخط الملاحي الجديد في تعزيز النقل الساحلي لسفن الحاويات بين موانئ المملكة (ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك فهد الصناعي بينبع)، وكذلك ربط الميناءين مع موانئ شرق إفريقيا”.

كما سيؤدي إلى “فتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، إضافة إلى الإسهام في الاستيراد المباشر من شرق إفريقيا وزيادة التبادل التجاري”، وفق البيان.

ويقدم الخط الملاحي الجديد، “خدمة أسبوعية مباشرة جديدة بين المملكة وكينيا والصومال عبر 4 سفن”، حسب البيان .

وتدير الهيئة، 9 موانئ تجارية وصناعية رئيسية في السعودية.

وتستهدف رؤية 2030 السعودية جعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا باستغلال موقعها الجغرافي كرابط ومعبر لقارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

الأناضول