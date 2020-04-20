ليبيا – أكد المتحدث العسكري باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو أن العملية العسكرية في “ترهونة” ما زالت مستمرة ولا صحة لصدور قرار بالانسحاب من مسرح العمليات.

قنونو قال في تصريحات لموقع “عربي21” القطري إن الهدف من السيطرة على ترهونة هو استكمال أهداف عملياتهم العسكرية الجديدة “عاصفة السلام” (العملية المشتركة بين مسلحي الوفاق وتركيا) بهدف إنهاء ما وصفه بـ”المشروع الانقلابي” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة) الذي تقوده ما وصفها بـ”دول محور الشر” حسب زعمه.

وحول آخر نتائج معركتهم بعد يومين من محاولة إجتياحهم الفاشلة لترهونة قال : “حصيلة العملية حتى الآن قضم أجزاء واسعة من أطراف ترهونة باتجاه قلب المدينة نتج عن هذه السيطرة انسحاب ميليشيات حفتر ومؤيديه من محاور القتال المتقدمة في ضواحي طرابلس ما سهل تقدم قواتنا فيها، كما تكبد العدو خسائر فادحة في الآليات والمعدات، وقبض على عدد من المطلوبين للعدالة وممن رفعوا السلاح على قواتنا وقتل عدد آخر وبالمقابل كان لدينا شهيد واحد” دون أن يذكر المدنيين الذين تم القبض عليهم في منازلهم وأعمالهم بمنطقة سوق الجمعة بمدينة ترهونة.

وفي رده على الاخبار عن انسحاب مسلحيهم وتراجعهم قال: “هذا ليس صحيحا، من أشاع ذلك؟ العملية مستمرة قد تطول لكنها لن تتوقف وإذا صدر أمر بإيقافها من القيادة العليا فسنعلن عنه رسمياً لكن التقدم سار كما هو مخطط له، حيث كان التركيز على المعسكرات والتجمعات العسكرية وتجنيب المناطق السكنية الدمار، وتمركزنا في مواقع متقدمة” حسب زعمه.

كما لفت إلى أن الخطوة القادمة تتلخص في عمليات استهداف لمخازن الذخيرة ولدفاعات من وصفهم بـ” العدو ” (القوات المسلحة الليبية) وتمركزاته عن طريق ما وصفه بـ”سلاح الجو” (الطيران المسير التركي) والمدفعية الموجهة وفي الوقت المناسب سيتم الاقتحام.

وحول موقف القوات المسلحة الليبية بالقيادة العامة وترتيب صفوفها قال : “نتوقع طبعا استماتة في القتال من الميليشيات المتمركزة في ترهونة، كما نتوقع محاولات إنقاذ لها من الخارج، وعلى مستوى عواصم العدوان، وقد أعددنا العدة لكل المفاجآت المتوقعة، هدفنا رفع الظلم عن أهالي هذه المدينة وإعادة المهجرين إلى بيوتهم والقبض على المطلوبين للعدالة وأيضا قطع خط الإمداد الوحيد للميليشيات في ضواحي طرابلس والتي لم تتوقف عن استهداف أحيائها ومؤسساتها ومستشفياتها ومعالمها التاريخية بالصواريخ العشوائية والمدفعية الثقيلة”.

واختتم زاعماً أن مسلحيهم نفذوا المرحلة الأولى من الخطة وأنهم يبعدون الآن عن قلب المدينة مسافة 10 كيلو مترات، مدعياً غنمهم الكثير من الأسلحة والذخائر والآليات وأنهم قد قبضوا على من وصفهم بـ” عدد من المطلوبين للعدالة” (مدنيين تم القبض عليهم على الهوية لحظة تقدم مسلحي الوفاق) وستتواصل العملية حتى تحقيق أهدافها حسب قوله.