سويسرا – أطلقت شبكة “ESPN”، استفتاء جماهيريا غريبا، لتصنيف أبرز 10 “أشرار” في المجال الرياضي.

وتصدر النجم الأوروغوياني، لويس سواريز، الاستفتاء، حيث صوتت له الجماهير بكثافة، بسبب ماضيه الطويل مع التصرفات غير الأخلاقية والتدخلات العنيفة، حتى أنه بات يلقب منذ العام 2014 بـ”العضاض”، بعدما عض المدافع الإيطالي جورجيو كيليني أمام الكاميرات، أثناء مجريات مباراة جمعت المنتخب الأوروغوياني بنظيره الإيطالي في مونديال 2014.

وضمت القائمة نجوما آخرين من عالم كرة القدم، كالمدافع الإسباني، سرخيو راموس، المعروف بتدخلاته الخشنة، ومواطنه المشاكس، دييغو كوستا، والأسطورة دييغو مارادونا، بالإضافة إلى المدرب المثير للجدل، البرتغالي جوزيه مورينيو.

كما تواجد في قائمة أبرز 10 أشرار، أسطورتا الملاكمة، الأمريكيان، مايك تايسون، وفلويد مايويذر، واشتهر الأول بعضه لأذن أحد منافسيه خلال أحد النزالات.

وفيما يلي قائمة أبرز 10 أشرار في المجال الرياضي بحسب شبكة “ESPN”:

1- الأوروغوياني لويس سواريز – لاعب كرة قدم

2- الإنجليزي جوي بارتون – لاعب كرة قدم

3- الأمريكي مايك تايسون – ملاكم

4- البرتغالي جوزيه مورينيو – مدرب كرة قدم

5- الإسباني دييغو كوستا – لاعب كرة قدم

6- الأمريكي فلويد مايويذر – ملاكم

7- الإسباني سرخيو راموس – لاعب كرة قدم

8- الأسترالي ديفد وارنر – لاعب كريكيت

9- الأرجنتيني دييغو مارادونا- لاعب كرة قدم

10 – الإيرلندي روي كين – لاعب كرة قدم

المصدر: وكالات