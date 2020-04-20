صربيا – أعرب نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، عن معارضته الخضوع للقاح إجباري ضد فيروس كورونا قبل بدء معاودة نشاط اللعبة، معتبرا بأن السفر “هو التحدي رقم واحد” للاعبين.

وجاء كلام دجوكوفيتش خلال اتصال بتقنية الفيديو مع رياضيين صرب عدة عبر حسابه على “فيسبوك” بمناسبة عيد الفصح، وقال: “يتعين علينا السفر وبالتالي أعتقد بأن التحدي رقم واحد هو التنقل”.

وكان دجوكوفيتش يتحدث من إسبانيا حيث أجبر على البقاء مع عائلته بسبب الحجر الصحي إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع في الغراند سلام، مطلع العالم الحالي: “أنا في حالة عدم يقين، كيف يمكن التعامل مع السفر؟ أنا شخصيا لست مع اللقاحات، لا أحبذ أن يجبرني أحد على القيام بلقاح من أجل السفر، يتعين علي اتخاذ القرار في هذا الصدد، في الوقت الحالي أنا أعارض ذلك، لا أدري ما إذا كان الأمر سيتغير”.

وأوضح الصربي: “لكن عن أي لقاح نتحدث طالما أنه ليس موجودا في الوقت الحالي؟”.

واعتبر الصربي بأن المسابقات لن تعاود نشاطها قبل سبتمبر- أكتوبر، على الرغم من أن مسابقات التنس متوقفة رسميا حتى منتصف يوليو المقبل على الأقل.

وتابع بالقول: “سيعاود الموسم رسميا عندما يصبح الجميع متأكدا بنسبة 100% من قدرة الجمهورعلى القدوم إلى الملاعب، وعدم وجود مخاطر، وبأن الناس أصبحوا مقاومين للفيروس، وهذا الأمر يتطلب وقتا”.

وختم بالقول إنه، حتى معاودة النشاط، ربما تقام دورات تتطلب السفر إلى دولة واحدة فقط أو منطقة.

المصدر: “أ ف ب”