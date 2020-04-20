روسيا – أعلن مدير معهد “بارانوف” الروسي لصناعة محركات الطيران، ميخائيل غوردين أن معهده يعمل على تطوير محركات كهربائية للطائرات.

وفي مقابلة صحفية قال غوردين: “النموذج الأولي لمحرك الطائرات الكهربائي الذي تم تطويره في روسيا سيخضع لاختبارات الطيران هذا العام، هذا المحرك هو نموذج مصغر عن محرك كهربائي كبير.. العام الماضي تمكنا من تصنيع محرك طائرات كهربائي صغير باستطاعة 60 كيلو واطا وعزم 80 حصانا، وقررنا استخدام طائرة سيغما-4 لاختباره، كان من المقرر أن تقلع الطائرة العام الفائت لكننا واجهنا بعض المشكلات في أنظمة التحكم بالمحرك لذا أجلت العملية لعام 2020”.

وأضاف “لقد أخذنا بعين الاعتبار التجارب السابقة في تشغيل هذا المحرك، وأعيد تصميم أنظمته، ومن المفترض هذا العام أن يستخدم في اختبارات الطيران على الطائرة التي ستعمل ببطاريات”.

وكان المركز الوطني الروسي لأبحاث الطيران قد أعلن العام الفائت أن خبراءه نجحوا باختبار محركات كهربائية ستركب على الطائرات مستقبلا، وأن هذه المحركات مزودة بتقنيات لنقل الطاقة بقدرات فائقة، وتتحمل درجات حرارة عالية قد يسببها تيار كهربائي بقوة 500 كيلوواط.

المصدر: نوفوستي