البحرين – افادت مصادر مطلعة إن البحرين حصلت على قرض بنحو مليار دولار لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية مارس بعدما علقت الدولة الخليجية خططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.

وأضافت المصادر أن البحرين التي خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفها، حصلت على القرض الشهر الماضي من مجموعة بنوك محلية ودولية واستخدمته لسداد 1.25 مليار دولار من السندات التي كانت مستحقة في 31 مارس.

وكانت مصادر مطلعة أفادت في شهر مارس، بأن البلاد تجري محادثات مع مقرضين للحصول على قرض بعدما أوقفت خططها لإصدار سندات دولية وسط تقلبات السوق الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وفي أول أبريل الجاري، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنها سددت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار.

وقالت إن السداد الناجح يوضح قوة ومتانة برنامج التوازن المالي في المملكة.

وقالت البحرين إنها تريد تقديم ميزانية بلا عجز بحلول 2022 في إطار برنامج إصلاحات مالية يرتبطة بحزمة المساعدات المالية التي تلقتها في 2018 من السعودية والكويت والإمارات.

وقد تسجل حكومة البحرين هذا العام عجزا ماليا بنسبة 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 10.6 بالمئة العام الماضي، وفقا لصندوق النقد الدولي، في حين قد ينكمش الاقتصاد 3.6 بالمئة. ويتوقع الصندوق أن نموا بنسبة ثلاثة بالمئة في 2021.

وسجلت البحرين اليوم في آخر إحصائية نشرتها وكالة رويترز، 1767 إصابات بالمجمل بفيروس كورونا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7.

المصدر: رويترز