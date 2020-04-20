ليبيا – أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تسليم 10بلديات بالجنوب عتاداً طبياً لافتتاح مختبرات فحص عينات حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وزارة الصحة أشارت بحسب المكتب الاعلامي التبع لها إلى أنه تم تسليم مستلزمات وأدوية وأجهزة طبية وسيارات إسعاف وسيارات لتعقيم الشوارع ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

هذا وتسلم عمداء بلديات ( الشويرف، مرادة، القطرون، الجفرة، بنت بيه، تراغن، غات، مرزق، سبها، الشاطئ) أيضاً سيارات إسعاف جرى تخصيصها لتقديم خدمة «طبيبك في ييتك» وسيارات لتعقيم وتطهير الشوارع.

يشار إلى أنه حضر عملية التسليم العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق «محمد آدم لينو» وعضو المجلس الرئاسي «عبد السلام كاجمان» و «أحمد حمزة» ووكيل صحة الوفاق «محمد هيثم عيسى» .