ليبيا – سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمس الأحد المركز الوطني لمكافحة الأمراض 3 أجهزة حديثة تستخدم لأجراء فحص الـPCR ( فحص يجرى للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعدة فيروسات أخرى سواءً كانت تلك المرتبطة بالإنفلونزا أو حتى نقص المناعة المكتسبة الإيدز والفيروسات المعوية والفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي)

الوزارة سلمت وفقاً لما ذكره مكتبها الإعلامي شحنة من لوازم المختبر تتمثل في 50ألف قطعة من الأداة ( Nasal Swab) المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص PCR و100ألف قطعة من مستهلكات فحص العينات نوع (BIO SPEEDY COVID-19 Qpcr Detection Kit و BIO SPEEDY Viral Nucleic acid Isolation Kit(BS-NA-109-100)

وأشارت الوزارة إلى أنها سلمت المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال اليومين الماضيين سلسلة من الشحنات الخاصة بلوازم المختبر، تنفيذًا للإجراءات التي اتخذها وكيل وزارة الصحة محمد عيسى لتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمتعلقة توريد الاحتياجات المختلفة من بنود الإمداد الطبي.