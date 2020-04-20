لندن – يضطر الناس أيام الحجر الصحي والعزلة الذاتية للجلوس في بيوتهم، ما يؤدي إلى زيادة وزنهم لأن التمارين البدنية لا تساعد في الحفاظ على الوزن الاعتيادي.

ولكن كيف يمكن تغيير النظام الغذائي مع منع زيادة في الوزن. هذا ما يكشفه الطباخ فاسيلي كورولكوف الناقد والباحث في حياة مطاعم لندن، أحد مؤلفي مشروع Gastroband للطهي والسياحة، في حديث أدلى به لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

يقول الطاهي كورولكوف، “يهتم الجميع في أيام الحجر الصحي بمسألة الحفاظ على الوزن. الاتجاه الرئيسي في التغذية الصحية هو تناول خمس وجبات من الفواكه في اليوم. ويمكن تحضير أطباق شهية من الفواكه والخضروات للفطور والغداء والعشاء”.

وينصح كورولكوف الجميع بتذكر مبادئ عامة بسيطة للتغذية الصحية، التي يجب أن تتضمن أكبر نسبة ممكنة من المواد الطبيعية، وتجنب استخدام الصلصات الجاهزة التي تباع في المتاجر.

ويضيف، “سأكون صارما، يجب تماما الابتعاد عن المأكولات الجاهزة وسريعة التحضير، وتحضير الطعام في المطبخ بأنفسنا. وهذه الحركة تفيد في حرق السعرات الحرارية”.

ووفقا له، حتى في هذه الظروف يمكن تحضير وجبات صحية من المواد المتوفرة. فمثلا يمكن أخذ أربع تفاحات متوسطة الحجم وسبانخ وليمونا ونصف حبة أفاكادو ، بعدها نعصر جميع هذه المكونات باستثناء أفوكادو، الذي نضع نصفه في خلاط مع العصير الذي حصلنا عليه ونخلطهم لحين الحصول على مزيج متجانس. وهذا يعني وجبة الفطور جاهزة.

ويضيف، يمكن تحضير الحنطة السوداء للفطور والوجبات الخفيفة، حيث نحتاج إلى 200 غرام من الحنطة السوداء لصنع بسكويت، وفلفل أحمر حلو، كوب جزر مبروش وباقة كزبرة أو ريحان وملعقتي شاي من صلصة الصويا وملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

ولتحضير هذا البسكويت يجب نقع الحنطة السوداء بالماء في المساء بحيث لكل كوب منها نحتاج كوبين من الماء وفي الصباح وضع جميع المكونات في الخلاط، وخلطها جيدا للحصول على كتلة متجانسة. بعد ذلك نضع الخليط في صينية عليها ورق البرشمان، ونوزعه بالتساوي عليها بسمك 2 ملم، ونضع الصينية في الفرن لمدة 4 ساعات باستخدام نظام التهوية بدرجة حرارة 60 درجة مئوية، بعدها يجب إخراج الصينية لقلب البسكويت وتحديد حجم القطع وإعادتها إلى الفرن لمدة 4-5 دقائق . وبذلك يكون البسكويت جاهزا..

وأما لوجبة الغداء أو العشاء فيمكن تحضير كفتة من لحم الدجاج مع الكوسا، حيث لتحضيرها نحتاج إلى مفرمة اللحم. نفرم 400 غرام من لحم صدر الدجاج مع نصف كوسا وملعقتين صغيرتين من الدقيق وبيضة واحدة بصلة صغيرة و50 مللتر ماء غازية وكريمة أو زبدة.

نقشر الكوسا ونبرشها على مبشرة خشنة ومن ثم نرش عليها قليلا من الملح، وبعد فترة نعصرها. ونقطع البصل إلى قطع صغيرة ونضيفه إلى الكوسا ونفرمها مع اللحم ونخلطها جيدا ونضيف الدقيق أو نشاء البطاطا أو الذرة مع البيضة ونعيد عملية الخلط مع إضافة المياه الغازية. ونترك الخليط مدة ساعة تقريبا في الثلاجة ليبرد، وبعدها نبدأ بقلي الكفتة بالدهن أو نحضرها على البخار أو في الفرن.

ويتابع، نضيف إلى الكفتة طبقا جانبيا من جذور الكرفس الذي بعد تنظيفه نقطعه إلى مكعبات كبيرة 2-3 سم ونضعها على ورق برشمان على صينية ونرشها بالزيت والتوابل من الزعتر وإكليل الجبل والملح والبهارات، ثم نغطي الصينية بورق القصدير (ورقة الخبز) ونضعها لمدة 20 دقيقة في الفرن بدرجة حرارة 180-190 درجة مئوية. بعدها نرفع الغطاء ونتركها في الفرن لعشرين دقيقة.

المصدر: نوفوستي