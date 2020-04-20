عدد الوفيات بكورونا في فرنسا يقترب من الـ20 ألفا

عدد الوفيات بكورونا في فرنسا يقترب من الـ20 ألفا

فرنسا – أعلنت السلطات الصحية الفرنسية امس عن تسجيل 395 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد مدير الصحة العامة جيروم سالومون، أثناء موجز صحفي عقده اليوم، أن حصيلة ضحايا الوباء في فرنسا بلغت 19718 حالة وفاة، بما في ذلك 12069 وفاة في المستشفيات و7649 آخرى في دور رعاية المسنين.

وأشار المسؤول إلى أن عدد المصابين بكورونا في المستشفيات الفرنسية ينخفض تدريجيا، ووصل حتى الآن إلى 30610 أشخاص، بمن فيهم 890 مريضا دخلوا المستشفيات خلال آخر 24 ساعة.

وشهد عدد المصابين بكورونا في أقسام العناية الصحية انخفاضا لليوم الـ11 على التوالي ووصل اليوم إلى 5744 شخصا، أي أدنى مستوى منذ 30 مارس الماضي.

وخاطب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب المواطنين اليوم برسالة أشار فيها إلى أن الوضع حول تفشي كورونا في البلاد يتحسن تدريجيا وهناك مؤشرات واضحة على تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية، محذرا في الوقت نفسه من أن الأزمة لا تزال بعيدة عن نهايتها.

المصدر: رويترز + نوفوستي