إسبانيا – يسعى علماء للبحث عما إذا كان فيتامين (د) يساعد مرضى فيروس كورونا في مكافحة المرض.

وينتج فيتامين (د) عن طريق تعريض الجلد لأشعة الشمس، وهو ضروري لنظام المناعة الصحي.

ويجري فريق بحث من جامعة غرناطة في إسبانيا، تجربة لمدة 10 أسابيع تشمل 200 مريض كورونا، لتحديد ما إذا كان تناول فيتامين (د) يمكن أن يساعد في مكافحة المرض.

ويقول The scientist إن نقص فيتامين (د) لدى العجول، يُعتقد أنه كان السبب الرئيس للعدوى بفيروس كورونا (bovine coronavirus) في الماضي.

و”يبدو من المعقول” أن استخدام فيتامين (د) يمكن أن يكون تدخلا محتملا لمكافحة مرض COVID-19، “سواء شهد المرضى أعراضا غير حادة أو شديدة أو بدون أعراض”.

وتهدف الدراسة إلى التحقق مما إذا كان “استخدام فيتامين (د) يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الصحة، بالإضافة إلى منع التدهور الصحي”.

وقالت الدكتورة جينا ماكيوتشي، من جامعة ساسيكس: “إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين (د)، فأنت أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد من 3 إلى 4 مرات. لذلك من المنطقي أن تكون عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية مثل Covid-19 أسوأ إذا كنت تعاني من نقص فيتامين (د)”.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن أن الصحة العامة في إنجلترا تنصح عامة الناس، بالبدء في تناول جرعة يومية من فيتامين (د)، لأنهم لا يحصلون على ما يكفي من أشعة الشمس أثناء الحجر الصحي.

المصدر: ذي صن