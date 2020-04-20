قيادي في المجلس الانتقالي اليمني: عقدنا لقاء في مقر التحالف العربي بعدن لتهدئة التوتر

قيادي في المجلس الانتقالي اليمني: عقدنا لقاء في مقر التحالف العربي بعدن لتهدئة التوتر

اليمن – كشف القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، سالم ثابت العولقي، عن رعاية التحالف العربي لقاء بين المجلس والجيش اليمني، لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر الماضي.

وقال العولقي، وهو عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر تغريدة في “تويتر”: “‏اللقاء في مقر التحالف بعدن هدفه إنهاء التوتر القائم”​​​.

وأضاف: “نثمن حرص قيادة التحالف العربي على توجيه بوصلة المعركة نحو تحرير مأرب والجوف وتعز وصنعاء وبقية مدن الشمال من مليشيات الحوثي”.

وتابع “أما الوضع في الجنوب فمساره السياسي والميداني موجود وهو اتفاق الرياض وتنفيذ الطرفين لبنوده دون انتقائية”.

وكانت مصادر تحدثت عن وصول قيادات من الجيش اليمني، بينهم العميد الركن سند الرهوة قائد اللواء الأول حماية رئاسية، إلى عدن من محافظة أبين جنوب اليمن، لعقد اجتماع مع قيادات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي، برعاية القوات السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي في عدن، لبحث سبل تهدئة التوتر بين الطرفين في أبين، وتنفيذ الملحق العسكري والأمني لاتفاق الرياض.

المصدر: RT + وكالات