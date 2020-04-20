لبنان – تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بشكل ملحوظ، بينما تسعى منصات ثقافية لخلق نافذة جديدة عبر الإنترنت تبدد عزلة اللبنانيين الذين أجبرهم انتشار الوباء على التزام منازلهم.

وتطل الناشرة ومؤلفة كتب الأطفال اللبنانية ندين توما عبر بث مباشر على الإنترنت، من مقر دار قنبز للنشر في وسط بيروت، مع زميلتها مؤلفة الموسيقى سيفين عريس، منذ مارس الماضي كمتنفس في أيام العزل الصحي وفي الوقت ذاته فرصة لتجديد العلاقة مع اللغة العربية.

وقالت توما عن هذه الإطلالات إنها رحلة متنوعة تشمل العلوم والمسرح والحكايات وأضافت: “هذه الرحلة بدأت بطريقة عفوية ولم يكن من المتوقع أن تحصد هذه الشعبية مع الكبار والصغار الذين يتفاعلون من خلال تدوينهم التعليقات المصاحبة للبث المباشر”.

ويتخلل البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تقديم نبذة عن التراث الشعبي والحكايات والمقطوعات الموسيقية وقراءة الكتب والتعريف بفنانين لبنانيين تصفهم ندين بأنهم “أبطال من بلادي” وترى أنه “لا بد للطفل من أن يترعرع على أسمائهم وأن يتعرف إلى تاريخهم الراقي”.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت الأحد عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 673، واستقرار عدد الوفيات عند 21 منذ 21 فبراير الماضي.

المصدر: رويترز+ الوطنية للإعلام