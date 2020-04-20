ليبيا – قال مستشار وزير دفاع الوفاق المعزول سليمان محمود إن وضع الهجوم كان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة، زاعماً بأن التمهيد لدخول ترهونة حقق نجاح باهر من المرحلة الأولى والدخول للمناطق الحساسة بالمدينة إن كان لا يؤثر على المدنيين حسب قوله.

محمود أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك سرعة في إتخاذ القرارات لذلك على الضباط ومن وصفهم بـ”الثوار” إمكانية تغيير القرارات والأهداف التكتيكية والإندفاع والتخطيط الأولي.

وأضاف :”ما حدث في المنطقة الغربية بالأسبوعين الماضيين كان رائع وقرار شجاع من القيادة العليا وسرعة حركة وفي وقت محدود زمنياً بالنسبة لترهونة مدينة كبيرة لذلك سرعة الإدامة والإحتفاظ بالمواقع ودفع قوات احتياطية هي أهم شيء ولا ننسحب منها ليدخل لها العدو” حسب تعبيره.

وقال :” بالنسبة لترهونة احييها كمدينة لأنه ليس كلهم ضد الثورة ولهم تاريخهم بغض النظر عن أخطاء الافراد كما يحصل في الشرق وأحيي القوة المحايدة التي تقف مع الوطن والعاصمة، أنا لست مرتزق قطعت الصحارى لأني مناضل وينبطق كلامي على جزء كبير من أهالي ترهونة”.

وطالب من وصفهم”بعقلاء وحكماء الشرق” بأن ينتظروا ويحسبوا حساباتهم لأن التاريخ سيذكر الرجال الذين يقفون موقف الشموخ والرجولة مع طرابلس والزنتان، مؤكداً على أن اللحمة الوطنية مهمة جداً وعلى المقاتلين في برقة إعادة النظر في حساباتهم بشأن ما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس ” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة).

وأعرب عن تمنياته ممن وصفهم بـ”عقلاء المنطقة الغربية” في صورة عامة والمدن الغربية عقد لقاء دائم كما حصل في الماضي، مبدياً استعداده لدعوة مشائخ من الشرق والدخول لترهونة من أجل حقن الدماء حسب زعمه.

فيما أكد على ضرورة أن تكون الوطنية أساس الإلتقاء بين المواطنين وليس ما وصفه بـ”القبلية الجاهلية”، موجهاً نداء إلى من وصفهم بـ” عقلاء بني وليد ” إلى الإرتقاء فوق الآلام والتركيز على اللحمة الوطنية لأن ليبيا في خطر وهناك دول كشرت عن أنيابها لأنها تريد إستغلال ثرواتها وخيراتها حسب زعمه.