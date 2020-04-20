بروكسل – أبلغ مفوض الاقتصاديات بالاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني صحيفة “دير شبيغل” الألمانية أن مساعدات بنحو 1.5 تريليون يورو (1.63 تريليون دولار) قد تكون ضرورية لمعالجة أزمة فيروس كورونا.

وقال: “قدمت مجموعة اليورو مقترحات بتخصيص مساعدة تتجاوز 500 مليار يورو لتمويل الرعاية الصحية والأعمال العاجلة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبهذا يتبقى تريليون يورو على الأقل. هذا تقريبا القدر الذي نحتاجه للتعامل مع الوضع الحالي”.

وأوضح أن تخصيص الأموال قد يجري من خلال ميزانيات الاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة.

المصدر: “رويترز”