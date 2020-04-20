ليبيا – نعى مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة في بياناً له اليوم الاثنين الشيخ العابد محمد الهادي وأبنائه الذين قتلوا على يد الميليشيات وهم عزل من السلاح في بيتهم.

المجلس وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه قال إن الشيخ العابد البالغ من العمر سبعين سنة يشغل مختار محلة حواتم بوسالمة بترهونة داهمت المليشيات بيته وقتلته هو وأبنائه بدم بارد.

وإستنكر المجلس ماوصفه بـ” العمل الجبان”،محملاً المسؤولية للمجتمع الدولي الذي يشرعن على الليبيين حكومة عاجزة ومرتهنة ويمارس على الملف الليبي سياسة ازدواجية المعايير.

كما أشار البيان إلى أن القوانين الدولية والمعاهدات تعطلت تجاه ما تمارسه تركيا من عدوان سافر على الشعب الليبي وسيادته على حدوده البحرية والبرية والجوية.

وأضاف:” أن ما ارتكبته مليشيا الأتراك في حق المدنيين في ترهونة من قتل وتهجير وسلب ونهب واعتقال هو جرائم حرب ضد الإنسانية دون أدنى شك”.

مجلس مشايخ وأعيان ترهونة وجه نداءً لجميع المنظمات الحقوقية في العالم إلى سرعة الدفع في اتجاه إدانة “مجرم الحرب” رجب طيب أردوغان وإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية بسبب ما ارتكبه من جرائم إنسانية في ترهونة.