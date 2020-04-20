لبنان – علقت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، على أنباء حملها بطفلها الرابع، التي تداولها معجبوها ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة خلال اليومين الماضيين.

وقالت نانسي في تصريحات لمجلة سيدتي: “لست حاملا، والحمد لله لدي 3 بنات أنعم الله علي بهن وكفاني ربي”.

والجدل حول حمل الفنانة اللبنانية الشهيرة جاء بعد التصريحات التي أدلى بها المنتج، صادق الصباح، خلال مقابلة له على قناة “إم بي سي مصر”.

حيث تحدث الصباح أن عجرم لم تتمكن من تسجيل الحلقة التي كانت ستظهر فيها كضيفة شرف في مسلسل “سكر زيادة”، بسبب استمرار أزمة التعبئة العامة وقتها.

وقال: “كانت تتمنى جدا أن تأتي لكي تصور معنا، وعندما سجلت كانت ما زالت أزمة التعبئة العامة قائمة، فقلنا خلاص، كما أعتقد أنها حامل، ربنا يقومّها بالسلامة”.

المصدر: وكالات