نجم توتنهام سون يبدأ تدريباته العسكرية في كوريا الجنوبية

كوريا ج – بدأ الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته العسكرية في بلاده، في وقت لا يزال فيه الدوري الإنجليزي معلقا بسبب فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن سون سيمضي فترة تدريباته الأساسية لمدة ثلاثة أسابيع، في معسكر مشاة البحرية في جزيرة جيجو الجنوبية.

ونشرت الوكالة صورة لسون البالغ 27 عاما، وهو يمر بجانب شاحنة عسكرية وجنود، مرتديا قميصا أخضر وقبعة سوداء وقناعا للوجه.

وكتبت في تعليق الصورة: “نجم كرة القدم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين يدخل مرفق تدريب الكتيبة 91 التابعة للواء التاسع في سلاح مشاة البحرية”.

وتلزم قوانين كوريا الجنوبية كل مواطن بأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرا، قبل بلوغه سن 28 عاما، لكنها وضعت قانونا استثنائيا للرياضيين، يتمثل بالإعفاء في حال الحصول على إحدى الميداليات الأولمبية الثلاث، أو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

ونجح سون بالفعل في قيادة منتخب بلاده الأولمبي لإحراز الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم في الألعاب الآسيوية لعام 2018، وبذلك حصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

وبموجب شروط الإعفاء التي حصل عليها اللاعب، يحتاج سون فقط إلى إكمال تدريبه الأساسي وأداء حوالي 500 ساعة في الخدمة للوفاء بالتزامه بالتجنيد.

وتبلغ مدة التدريب الأساسي في الجيش (للمعفيين) أربعة أسابيع، لكن تقتصر على ثلاثة أسابيع في مشاة البحرية.

المصدر: وكالات