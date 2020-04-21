أستراليا وصلت إلى نقطة تحول في الوضع مع الفيروس التاجي

أستراليا وصلت إلى نقطة تحول في الوضع مع الفيروس التاجي

أستراليا – اوضح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن البلاد وصلت إلى نقطة تحول في الوضع مع الفيروس التاجي، ولا خطط حالية لرفع القيود في البلاد، على الأقل حتى منتصف مايو.

وشدد رئيس الوزراء على أن البلاد لا تزال “في منتصف” عملية مكافحة انتشار الفيروس.

وأضاف موريسون أن الحكومة قررت بعد عطلة البلاد الوطنية في الـ25 من الشهر الجاري، إزالة بعض الاجراءات المفروضة في قطاع الصحة.

ولم تشهد أستراليا حتى الآن تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا على غرار دول أخرى في أنحاء العالم، وذلك بعدما أغلقت حدودها وفرضت إجراءات تباعد اجتماعي مشددة على مدى الشهر الماضي.

وتم إغلاق المطاعم والحانات وغيرها من الأعمال “غير الضرورية” ومنع تجمع أكثر من شخصين في مكان عام، وفرضت عقوبات بالغرامة وحتى بالسجن على المخالفين.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في أستراليا 6625 والوفيات 71 ، في حين تم شفاء 4258 شخصا.

المصدر: إنترفاكس