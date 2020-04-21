أكثر من 170 ألف وفاة في العالم جراء فيروس كورونا وعدد المصابين يقترب من 2.5 مليون

أكثر من 170 ألف وفاة في العالم جراء فيروس كورونا وعدد المصابين يقترب من 2.5 مليون

الولايات المتحدة – تجاوز عدد الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا 170 ألف شخص، فيما اقترب عدد الإصابات من مليونين ونصف المليون إصابة.

وأظهرت آخر الأرقام والاحصاءات التي نشرتها جامعة “جونز هوبكنز”، اليوم الثلاثاء، تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا، الـ787 ألفا، وبلغت الوفيات فيها 42300 حالة وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا. وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات إذ توفي فيها أكثر من 24 ألف شخص.

ورغم أن عدد الإصابات في إسبانيا يفوق عدد الإصابات في إيطاليا بنحو 20 ألفا، إلا أن عدد الوفيات في إسبانيا أقل حيث بلغ نحو 21 ألفا.

وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة حيث سجلت 156 ألف إصابة وأكثر من 20 ألف حالة وفاة.

المصدر: جامعة جونز هوبكنز