ليبيا – كشف رئيس قسم السيولة في المصرف المركزي فرع البيضاء رمزي الآغا أن البنك المركزي التركي أبلغ محافظ المصرف المركزي طرابلس الصديق الكبير بعدم إمكانية استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية لتركيا ومن ضمنها كلف عمليات شراء الأسلحة و علاج الجرحى وتكاليف نقل الجنود.

الآغا وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس الاثنين بيّن أنه إضافة لتلك الكلف المادية هناك أحكام تعويضية صادرة من محاكم تركية لصالح شركات تركية كانت متعاقدة مع الدولة الليبية غالبيتها كانت في عهد نظام الراحل معمر القذافي وتوقفت بعيد ثورة 17 فبراير.

وعلل هذا الإجراء بأنه جاء جراء تردي الوضع الاقتصادي في تركيا واحتمال انهيار كبير لليرة التركية خصوصاً بعد توقف عائدات السياحة بسبب وباء كورونا.

وأشار إلى أن تجميد الأرصدة الليبية في المصرف المركزي التركي لا يشمل الوديعة التي وضعها الصديق الكبير بفائدة صفرية قبل شهور ومقدارها 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد التركي المنهار كونها لا يمكن التصرف بها قبل مرور 4 سنوات.

وذكر الآغا أن المصرف المركزي يمتلك احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 80 مليار دولار تم تحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية في الفترة الماضية وباتت غير قابلة للتصرف بموجب قرار المركزي التركي.

رئيس قسم السيولة في المصرف المركزي توقع أن يؤثر هذا الإجراء سلباً على الاقتصاد الليبي ما سيفاقم الوضع الإنساني والمعيشي طالما أن المصرف المركزي لن يستطيع استخدام احتياطاته فضلاً عن انخفاض أسعار النفط.