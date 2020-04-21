ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الاثنين إستعداد عدد من البلديات للعالقين خارج البلاد بعد عودتهم لأرض للوطن وذلك خلال اجتماع عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

الثني أطلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على مقترحات الأماكن التي من الممكن تخصيصها للحجر الصحي في عدد من البلديات وفق الإجراءات الصحية بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وجاء هذا الاجتماع استكمالا لاجتماع عقده الثني أمس الأول مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

وبحث الاجتماع الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين العالقين في عدد من الدول في ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم.

وتأتي هذه الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة ضمن سلسلة من الاجتماعات لبحث هذا الملف الهام وذلك بالنظر إلى الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء.

ومن جهة أخرى،اطلع الثني خلال اجتماعه أمس الاثنين مع وزير الحكم المحلي على عمل لجنة تعقيم البلديات التي يرأسها وزير الحكم المحلي عادل الزيدي.