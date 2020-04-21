الولايات المتحدة – ارتفع الدولار اليوم، مع تعزز المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، خلافا للذهب الذي انخفض بفعل قوة العملة الأمريكية.

تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة مع صدور بيانات أظهرت أن صادرات اليابان سجلت أكبر نسبة هبوط في نحو 4 سنوات، ومع تراجع أسعار النفط لأقل مستوى في 21 عاما، بفعل هبوط الطلب العالمي.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2% إلى 99.90 نقطة، مقتربا من أعلى مستوى في 3 سنوات، الذي بلغه الشهر الماضي عند 103 نقاط.

وقال راي أتريل، رئيس قسم استراتيجية أسعار الصرف ببنك “أستراليا الوطني” في سيدني: “ما زالت هناك درجة من درجات الدعم من وضع الملاذ الآمن ومستوى من الطلب على الدولار الأمريكي سيسود سواء كنا في وضع إقبال على المخاطرة أم لا”.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1% أمام الجنيه الإسترليني واليورو، وبنحو 0.2% مقابل الين الياباني.

فيما نزل الذهب اليوم الاثنين إلى أقل مستوى خلال ما يزيد على أسبوع بفعل قوة الدولار، ووسط شكوك إزاء خطط الولايات المتحدة لإعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات على انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1675.17 دولار للأونصة، بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينيتش، في حين فقد في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% ليسجل 1687.10 دولار للأونصة.

المصدر: “رويترز”