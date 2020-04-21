جنيف – افادت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا.

وأوضح تاكشي كاساي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة، أنه لم يتم التوصل لنتائج حتى الآن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أصل حيواني للفيروس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال الأسبوع الماضي إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد نشأ في مختبر بمدينة ووهان في وسط الصين.

ونفى مدير المختبر الصيني الذي أشارت إليه وسائل إعلام أمريكية على أنه قد يكون مصدر الفيروس، نفى أي مسؤولية له في انتشار الوباء.

ويعتقد معظم العلماء أن كورونا انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في مدينة ووهان لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.

المصدر: رويترز