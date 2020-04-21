ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن المدينة كانت عبر التاريخ عقبة أمام الغزاة باعتبارها خط الدفاع الأخير لحماية طرابلس.

العباني أشار في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” أن ترهونة بوابة طرابلس فلا يطيب المقام لأحد في العاصمة ما لم يضمن ولاء التراهين بحسب قوله.

وأضاف أن المدينة تضم 63 قبيلة لهم وجود في كل المناطق الجغرافية المكونة للدولة الليبية ولا توجد مدينة تخلو من التراهين الذين يساهمون بخمس المكون الديموجرافي الليبي.

واستنكر العباني محاولات المليشيات وحكومة الوفاق فرض حصار على المدينة أو تجويعها، معتبراً أن تلك الممارسات لن تثني رجال ترهونة عن الاستمرار في دعم القوات المسلحة وعملياتها العسكرية لتطهير طرابلس والتي بدأتها منذ أبريل 2019.

وخاطب المليشيات قائلاً: “التراهين واستقبلوكم ومكنوكم من التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات بما استقبلوا به العثمانيين والطليان قبلكم إنهم التراهين اللواء التاسع القوات المسلحة فلا أسف عليكم فقد أكرمناكم بما يستحق الغزاة ولدينا المزيد”.