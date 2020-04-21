موسكو – علق الكرملين اليوم الثلاثاء، على مسألة انهيار العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو، وقال إن تهاوي العقود ليس إلا لحظة مضاربة، مشددا على عدم وجود أمر كارثي في سوق النفط العالمية.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين قائلا اليوم، إنها “لحظة مضاربة تماما، ترتبط بتاريخ إغلاق العقود لشهر مايو”.

وأكد بيسكوف أن الكرملين “يراقب التطورات في سوق النفط عن كثب ولا يرى أمرا كارثيا في تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي”.

ودعا المتحدث إلى عدم إعطاء تقييم لسوق النفط بناء على هذا الحدث، وقال إنه “من الخطأ الربط بين انهيار العقود الآجلة للنفط والسعر الفعلي للخام”.

وأشار إلى أن الخبراء يدركون أن ما حدث ليس سببا لإعطاء تقييمات سلبية مبالغة في الوقت الراهن، لأن عقود النفط الأخرى لا تظهر انخفضات مثل ما حدث لعقود الخام الأمريكي لمايو.

وأكد بيسكوف أن “الحكومة الروسية إذا لزم الأمر ستسخدم الموارد المتاحة للتخفيف من تداعيات هبوط أسعار النفط على الاقتصاد الروسي”.

كذلك لفت إلى إمكانية قيام دول مجموعة “أوبك+” بإجراء اتصالات لمناقشة سوق النفط إذا اقتضت الضرورة.

وتشهد أسواق النفط اليوم وأمس انهيارا في العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو، حيث يتم تداولها في السالب، أي دون مستوى الصفر.

وهبوط الأسعار إلى ما دون الصفر يحدث فقط لعقود الخام الأمريكي لمايو، حيث أن صلاحيتها تنتهي اليوم، ومن سيشتريها يتحتم عليه استلام كميات النفط المذكورة في العقد، وفي ظل امتلاء مخزونات الخام فإن المستلم سيتحمل تكاليف تخزين مرتفعة.

وتداول العقود بالسالب يعني أن البائع مستعد أن يدفع للمشتري مقابل امتلاك العقد، وهذا أقل تكلفة للبائع من تكاليف استلام النفط وتخزينه.

المصدر: “تاس”