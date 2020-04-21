ليبيا – زعم القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي أن الحديث عن قيام مسلحيهم بإطلاق سراح سجناء محسوبين على تنظيم داعش ليس إلا تبريراً للهزيمة حسب زعمه.

المجعي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء إتهم المسؤولين بالمباحث الجنائية فرع الغربية التابعين للحكومة الليبية بإطلاق سراح أكثر من 300 سجين بهدف نشر الفوضى وتغذية الحديث عن وجود انتهاكات بما وصفها بـ”المدن المحررة” دون أن يدرك بأن مسلحيهم قد نشروا مقاطع بالصوت والصورة والتاريخ وهم يطلقون سراح هؤلاء السجناء من سجون مدينة صرمان.

وأضاف:” رحّبنا بإطلاق البعثة الأممية تحقيقاً حول ما حدث، وأبدينا تعاوناً معها لكشف الحقائق للجميع وليس لدينا مطلوبون إرهابيون كما رددوا وكل ما تحدثوا عنه هو صور العمو خلال وجوده فقط بعملية الاقتحام وهو مطلوب دولي لعلاقته بقضايا تهريب وقود بعيداً عن الإرهاب”.

الناطق باسم عملية بركان الغضب إختتم قائلاً :” أن عملية السيطرة على تلك المدن لم تستغرق أكثر من 3 ساعات وهذا يعني ببساطة عدم وجود أي حاضنة شعبية لقوات خليفة حفتر بتلك المدن”، مضيفاً :”أما الطائرات المسيّرة فقدمتها تركيا في إطار مذكرة التفاهم الأمني الموقعة بينها وبين حكومة الوفاق وتدرب الليبيين عليها خلال الأشهر الماضية”.