ليبيا – قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن الحكومة التركية لا تأبه لانشغال المجتمع الدولي بجائحة كورونا وتستمر بإرسال المرتزقة إلى ليبيا.

عبد الرحمن وفي تصريح خاص لقناة “العربية” أمس الاثنين أضاف:” أن تركيا مستمرة بإرسال المرتزقة إلى ليبيا ليسوا فقط من الفصائل المرتزقة الموالية لتركيا المنخرطة بما يعرف الجيش الوطني بل أن هناك عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية من البادية السورية وأبناء دير الزور باتوا في ليبيا”.

وتابع:” لدينا ما لا يقل عن 28 اسم من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين اعتزلوا القتال مع التنظيم وانضموا إلى صفوف الجيش الوطني باتوا يقاتلون في طرابلس الليبية وعدد المجندين نحو 7400 كان من المفترض أن يقاتلوا فقط في طرابلس وإذا يزج بهم في كافة جبهات القتال ضد الجيش الوطني الليبي تحت عباءة سلفية وحكومة الوفاق الليبية”.

مدير المرصد السوري أكد أن هناك خلافات بين قادة الفصائل وهؤلاء المرتزقة الذين زج بهم في ليبيا ووعدوا بـ2000 دولار شهريا وحتى اللحظة لم يحصلوا إلا على القلة القليلة من المال.