انخفاض العقود الآجلة للخام الأمريكي لمايو مجددا إلى ما دون مستوى الصفر

انخفاض العقود الآجلة للخام الأمريكي لمايو مجددا إلى ما دون مستوى الصفر

الولايات المتحدة – عادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو الانخفاض مجددا خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت إلى مستوى ما دون الصفر.

ويظهر من موقع “بلومبرغ”، أن عقود مايو يتم تداولها عند مستوى -4.59 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينيتش.

وشهدت أسواق النفط أمس الاثنين يوما تاريخيا، حيث انهارت أسعار الخام الأمريكي، وتحديدا عقود شهر مايو، في واقعة لم يسبق حدوثها من قبل.

وفي وقت سابق من التعاملات اليوم جرى تداول عقود مايو فوق مستوى الصفر عند مستوى 1.5 دولار للبرميل.

وانهت عقود مايو تعاملات أمس عند مستوى 37.63- دولار للبرميل (مستوى سالب)، بانخفاض نسبته 305.97%.

وهبوط الأسعار إلى ما دون الصفر يحدث تحديدا لعقود مايو فقط، إذ أن صلاحيتها تنتهي اليوم ومن سيشتريها عليه استلام كميات النفط المذكورة في العقد، وفي ظل امتلاء مخزونات الخام الأمريكية فإن المستلم سيتحمل تكاليف تخزين مرتفعة.

أما عقود الخام الأمريكي الخفيف لشهر يونيو فيتم تداولها عند مستوى 20.46 دولار للبرميل، في حين يتم تداول عقود مزيج “برنت” عند مستوى 23.31 دولار للبرميل.

وتشهد أسواق النفط ضغوطات وتقلبات حادة في ظل تراجع الطلب العالمي على الخام جراء انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشاره.

ولدعم الأسواق اتفقت مجموعة دول “أوبك+” على خفض الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من 2020، أي أن التخفيضات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

المصدر: وكالات