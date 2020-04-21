إسبانيا – عقد نادي برشلونة الكتالوني اجتماعا استثنائيا اليوم الثلاثاء، لتعيين العضو الـ14 فى مجلس إدارته، بعد استقالة 6 أعضاء الأسبوع الماضي.

وقدم 6 من أعضاء مجلس إدارة البرسا استقالتهم للرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

وجاءت هذه الاستقالة الجماعية بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة، بسبب رغبته في الاستغناء عن 4 من أعضاء مجلس إدارة النادي، لإعادة تنظيم الإدارة التي تعمل معه في المرحلة القادمة.

وتبقى 13 عضوا على مائدة اجتماع البلوغرانا، بالإضافة إلى رئيس النادي.

ووفقا لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية فإن بارتوميو، يهدف من تعيين العضو الـ14، للحصول على الضوء الأخضر للامتثال للمادة رقم 35 من النظام الأساسي للنادي، والتي تتطلب ما لا يقل عن وجود 14 عضوا تنفيذيا لضمان شرعية المجلس.

وأضافت الصحيفة أن تعيين العضو الـ14 سيسمح بتطبيق اتفاقيات اجتماع مجلس الإدارة يوم 14 أبريل الماضي، بما في ذلك رفع دعوى جنائية ضد إميلي روسود، بسبب تصريحاته التي تتهم مجلس الإدارة بالفساد وسرقة خزينة النادي.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي، جوسيب ماريا بارتوميو، في صيف 2021.

المصدر: mundodeportivo.com