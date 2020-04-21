ليبيا – استنكر القيادي بمدينة مصراتة وآمر غرفة العمليات الميدانية في “عملية بركان الغضب” التابعة للرئاسي أحمد أبو شحمة ما ورد في بيان البعثة الأممية عن وجود انتهاكات وقعت بحق المواطنين حلال عملية تحرير صبراتة وصرمان وغيرهما مما وصفها بـ” المدن المحررة “.

بوشحمة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال:” لم أكن مشاركاً بنفسي في هذه العملية لكنها استغرقت ساعتين ولم يتم استهداف منازل أو مستشفيات أو ممتلكات عامة كما يردد العدو وتم فقط استهداف بعض المواقع العامة التي كان يخزن بها السلاح مما أدى إلى اشتعال الحرائق”.

وتابع: “بالطبع خلال العملية العسكرية تم الاشتباك بالسلاح الخفيف فقط مع من كان يحمل السلاح من تلك القوات المعادية والجماعات السلفية، وفيما بعد انسحبت القوات المعادية”، متسائلاً:” أين الانتهاكات التي يتحدثون عنها؟ لماذا لا يلتفتون إلى الانتهاكات التي ترتكبها قوات حفتر، من ضرب الأحياء المدنية بطرابلس بالقذائف وصواريخ الـغراد منذ عام إلى الآن؟”، حسب زعمه.

وإختتم أبو شحمة تساؤلاته زاعماً:” لماذا لم يتحدث أحد في الإعلام أو تحدثت البعثة الأممية عن الانتهاكات التي وقعت عند دخول قوات حفتر إلى مدينة سرت شهر يناير الماضي؟ كانت هناك اعتقالات وسرقات وأعمال قتل حدثت. بل لماذا الصمت على محاولة غزو العاصمة التي توجد بها”.