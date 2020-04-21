انجلترا – أظهر مسح شهري أن واحدة من كل ثلاث أسر بريطانية تعاني بالفعل انخفاضا في الدخل بسبب أزمة فيروس كورونا، وأن وضعها المالي العام يتدهور بأسرع وتيرة في عشر سنوات.

وتستند النتائج لمسح جرى بين الثاني من أبريل الجاري والخامس منه، أي بعد أسبوعين من فرض إجراءات العزل العام في بريطانيا لإبطاء وتيرة انتشار كوفيد-19.

وأظهرت بيانات أولية رسمية الأسبوع الماضي أن واحدة من كل أربع شركات توقفت عن العمل مؤقتا منذ بدء الإجراءات الأحترازية في 23 مارس الماضي، وأن الشركات الأخرى منحت في المتوسط خمس موظفيها إجازات مؤقتة.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستدفع 80% من أجور الموظفين المسرحين بشكل مؤقت بسبب فيروس كورونا، حتى نهاية يونيو المقبل على الأقل، وإنها ستساعد أيضا أغلب العاملين لحسابهم الخاص، الذين بدأوا العمل قبل أكثر من سنة.

المصدر: “رويترز”