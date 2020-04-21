ليبيا – عقدت اللجنة الطبية المشكلة من مجلس الدولة الإستشاري لمتابعة إجراءات مجابهة جائحة فيروس كورونا برئاسة محمد صمود أمس الاثنين اجتماعاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير رفقة أحد مستشاريه ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس ملف المواطنين العالقين بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات بالإضافة إلى تسهيل إجراءات منظومة الاعتمادات خاصة السلع الأساسية والأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية نظراً لحالة الطوارئ التي فرضتها جائحة كورونا والخوف من ارتفاع الأسعار مع نقص في المخزون الاستراتيجي من هذه المواد.

كما تطرق الإجتماع إلى خطة المصرف المركزي لتوزيع السيولة في المصارف التجارية في ظل حضر التجول ومنع التجمعات في الأماكن المغلقة.