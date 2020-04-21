ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن ما يحدث على الأرض عسكرياً سينعكس على الواجهة السياسية بالتالي يحتاج توثيق جيد من خارجية الوفاق أو المجلس الرئاسي ومن سيقابل الطرف الآخر في حال عقد مؤتمرات أو ملتقيات دولية أو طرح حلول سياسية في المجمل.

دبرز أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه بعد ما وصفه بـ”تحرير مدن الساحل الغربي بالكامل” ممن وصفهم بـ “براثم العصابة المارقة المتمردة” (القوات المسلحة الليبية) يتطلب توظيف مايجري على أعلى مستوى من خلال حقن الدماء وفرض شروط تردع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

وأضاف:” أعرف أن هناك لوبي دولي مدعوم بالمال الفاسد وهذا أصبح واضح وجلي إلا لمن لا يريد أن يرى كل العالم وتقرير الخبراء الامم المتحدة صادرة ومحفوظة ومنشورة دول إقليمية ضالعة في المشهد وفرنسا الآن وراء الحراك الدولي الذي تريد من ورائه الإيقاف حتى تسقط آخر معاقل المجرم حفتر وهي ترهونة، سقوط ترهونة يعني انتهاء المشروع بالكامل وكتبت الهزيمة لهذا المتمرد المهزوم” حسب زعمه.

كما استطرد حديثه مدعياً :” عائلات الآن تقتل بدم بارد اشرف المزوغي و أخيه تم إعدامهم وهناك مزارع وابناء عمومة مساكنهم متاخمة لبعضهم جاءهم يريدون أن يأخذوا المزارع والمساكن ولكن اهلها رفضوا وأعدمت قوات حفتر شخصان وقبضوا على الآخرين، تحدث جرائم في قصر بن غشير لم تشهدها ليبيا ولا تاريخ العالم العربي”.

وأكد على أن سياسيات العالم مبنية على الطرف الأقوى فكل ما كان الوجود على الأرض قوي كلما فرض شروطه على الجميع وهو ما سعت له حكومة الوفاق في الأشهر الأخيرة مما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) من خال العثور على حليف لأن الطرف الآخر تحالف حتى مع من وصفه بـ”الشيطان وليس له ملة”.

ونوّه في ختام حديثه إلى أن حكومة الوفاق استفادت من التحالفات التي عقدتها والتي زادت من قوة الدولة بحسب قوله، معتبراً أن الأوروبيين اساؤوا لليبيين والآن سيتغير كل المشهد بالكامل بدخول ترهونة قريباً.