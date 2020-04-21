الصين – افادت مصادر تجارية، اليوم الثلاثاء، إن شركة “رونغ شنغ” الصينية اشترت نحو 3 ملايين برميل نفط، تحميل يونيو، من خامات الشرق الأوسط، ونحو مليون برميل من خام ألاسكا نورث سلوب الأمريكي.

واشترت الشركة أيضا خام مربان الإماراتي، ويُرجح أن الكمية مليون برميل، وكان السعر بخصم فوري نحو 9.5 دولار عن الأسعار المعروضة لخام دبي، بالإضافة إلى شراء خام أم اللولو الإماراتي أيضا، ويرجح أن الكمية نحو 500 ألف برميل، وحُدد السعر بخصم فوري يتجاوز تسعة دولارات للبرميل عن سعر خام دبي.

كما اشترت الشركة الصينية خام زاكوم العلوي الإماراتي، ويُعتقد أن الكمية 500 ألف برميل، وتحدد السعر بخصم فوري مقارنة بسعر البيع الرسمي.

كما اشترت خام الشاهين القطري، ويُرجح أن الكمية 1.5 مليون برميل، بخصم فوري يزيد بعشرة دولارات للبرميل عن الأسعار المعروضة لخام دبي، وهو مستوى مماثل لآخر تم تسجيله في عطاء أجرته في وقت سابق قطر للبترول.

واشترت “رونغ شنغ” أيضا خام ألاسكا نورث سلوب بكمية قدرها 980 ألف برميل على الأرجح، بخصم فوري يزيد بـ8 دولارات للبرميل عن خام برنت في بورصة إنتركونتننتال على أساس التسليم، ومن المرجح أن يصل الخام في يوليو تموز.

وقالت المصادر إن الشركات البائعة هي “توتال” و”إكسون موبيل” و”بي. بي” و”كونوكو فيليبس”.

المصدر: رويترز