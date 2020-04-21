كوريا ج – تعود عجلة كرة القدم الكورية الجنوبية للدوران بدءا من الثلاثاء بمباريات تحضيرية دون جماهير، لموسم تأخر انطلاقه مدة شهرين بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي أنها ستسمح بعودة المباريات في الهواء الطلق، لكن دون جماهير.

ومساء الاثنين أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم السماح للأندية بدءا من الثلاثاء بخوض المباريات التحضيرية للموسم.

وأوضح متحدث باسم رابطة الدوري لوكالة “فرانس برس” أن برنامج الدوري المفصل تجري مناقشته بين الأندية.

ولن يتم السماح لأي مشجع بالحضور إلى الملعب، فيما سيكون تواجد الصحفيين محدودا، بحسب ما أضاف بيان الاتحاد.

وعلى سبيل الاحتياط، لن يكون متاحا للاعبين التحدث بين بعضهم البعض خلال المباريات، كما لن يكون متاحا لهم مصافحة الحكام.

ولم يعلن حتى الآن عن بدء الموسم الرسمي والذي كان مبرمجا في فبراير الماضي، لكن وكالة “يونهاب” أشارت إلى الاقتراب من إجماع حول انطلاقه في منتصف مايو المقبل.

وأعلنت كوريا الجنوبية الاثنين عن 9 إصابات جديدة في فيروس كوفيد-19 ، وهو اليوم الرابع تواليا تحت عتبة العشر إصابات، وفي المجموع، أصيب 10683 شخصا في البلاد، توفي منهم 237.

هذا وافتتح موسم البيسبول، الاكثر شعبية في البلاد، الثلاثاء خلف ابواب موصدة.

وكانت كوريا الجنوبية ثاني أكثر دولة تأثرا بالفيروس بعد بداية تفشيه في الصين. لكن سيئول نجحت في فرملة انتشار فيروس كورونا من خلال استراتيجية تتبع واختبارات كبيرة لسكانها.

المصدر: “أ ف ب”