لليوم الثالث.. الصين لا تسجل أي وفيات بكورونا

لليوم الثالث.. الصين لا تسجل أي وفيات بكورونا

الصين – افادت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، دون تسجيل أي وفيات لليوم الثالث على التوالي.

وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن هناك أربع إصابات وافدة بين الحالات الجديدة، انخفاضا من 8 حالات في اليوم السابق.

ومن بين حالات العدوى المحلية هناك 6 إصابات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي بشمال شرق البلاد، وإصابة واحدة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس على البر الرئيسي إلى 82758 ويصل عدد الوفيات إلى 4632 حتى نهاية يوم 20 أبريل.

المصدر: رويترز