مكتب الإحصاء: وفيات كورونا في إنجلترا أعلى بنسبة 41% من البيانات الأولية

مكتب الإحصاء: وفيات كورونا في إنجلترا أعلى بنسبة 41% من البيانات الأولية

انجلترا – أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن العدد الحقيقي للوفيات في إنجلترا وويلز بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 10 أبريل أعلى بنسبة 41% من حصيلة الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، إنه سجل 13121 حالة وفاة حتى 10 أبريل، بالمقارنة مع 9288 حالة، وفقا للبيانات اليومية التي أعلنتها الحكومة عن الوفيات في المستشفيات.

وتشير أحدث أرقام رسمية إلى أن أكثر من 16 ألف بريطاني مصاب بفيروس كورونا توفوا في المستشفيات، وهي خامس أعلى حصيلة وفيات بالمرض على مستوى العالم.

ودخلت المملكة البريطانية الأسبوع الرابع من العزل العام، وهناك أوامر لمعظم الشركات بغلق أبوابها وللمواطنين بالبقاء في منازلهم.

المصدر: “رويترز”