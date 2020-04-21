ليببا – قال عضو مجلس النواب المصري حسين أبوجاد إنّ تصريحات اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش التي أكد فيها نجاح وحدات الدفاع الجوي في إسقاط طائرة معادية في الغرب الليبي وإسقاط 12 طائرة مسيرة تركية خلال 72 ساعة دليل قاطع على أنّ إرهابيي ومرتزقة النظام التركي الإرهابي بقيادة رجب طيب أردوغان يتلقون هزائم كبيرة داخل ليبيا.

أبوجاد في بيان عنه نقلته صحيفة “الوطن” المصرية أمس الاثنين أوضح أنّ رجب طيب أردوغان حتى مع انتشار فيروس كورونا بتركيا ومختلف دول العالم لا يزال يمارس أعماله الإرهابية والإجرامية داخل الأراضي الليبية.

وطالب النائب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف هذه السياسات العدائية والإرهابية من النظام التركي،داعياً المجتمع الدولي بمساندة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة الإرهاب التركي داخل ليبيا.