ليبيا – قال مهند نجل رئيس نادي الاتحاد السابق سعد مسعود إن ظروف السجن التي عاشها والده بقاعدة سجن قاعدة معيتيقة التابع لقوة الردع الخاصة منذ اللحظات الأولى كانت صعبة وقاسية وإن أفراد العائلة طيلة المدة الأولى لم يتمكنوا من التواصل مع والدهم.

مهند وفي تصريح لبرنامج “LIVE” الذي يبث على قناة “ليبيا 218” أمس الاثنين أضاف أن ظروف والده الصحية كانت صعبة حيث قام بإجراء عمليات جراحية من بينها عملية على البروستاتا وكان هناك إهمال صحي من السجانين،مبينا أن الرعاية الصحية تأتي متأخرة وليست في وقتها المحدد.

وأوضح نجل سعد مسعود أنه صدر في حق والده ثلاثة أوامر إفراج من قبل الجهات المختصة في طرابلس لكن جميعها لم تُنفذ لأسباب لا يعلمها لا هو ولا أفراد أسرته،مؤكدا أن سجاني والده رفضوا الامتثال لأوامر الإفراج برغم الضغوط التي تمت ممارستها من قبل الجماهير الرياضية ومن قبل بعض المكونات القبلية.

وذكر مهند أن حالة والده الصحية تدهورت منذ أن تم نقله إلى السجن الذي توفي فيه داخل قاعدة معيتيقة وأنه من اللحظة التي دخل فيها للسجن فقد الاتصال به،وكانت تردهم معلومات بصعوبة بأن حالته الصحية تدهورت في آخر أربعة أشهر وأنه يتم نقله إلى المستشفى دون إبلاغ العائلة،مضيفاً أنهم كانوا يأملون في أن يتم إطلاق سراح والده في شهر رمضان المبارك لكن خبر وفاته سبق خبر الإفراج عنه.