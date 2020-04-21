انجلترا – نشر الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول الإنجليزي عبر حسابه في “إنستغرام” فيديو طريفا جمعه بابنه في فناء منزلهما خلال فترة الحظر الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويظهر الفيديو لوفرين البالغ 30 عاما يقوم بتدخل عنيف “زحلقة” لاستخلاص الكرة من ابنه الذي سقط على أثرها أرضا.

وعلق النجم الكرواتي على الفيديو مازحا، بأن تقنية الفيديو VAR ستثبت أن ابنه قام بالتمثيل ويستحق البطاقة الصفراء.

وينشر العديد من المشاهير ونجوم الرياضة يومياتهم ونشاطاتهم المنزلية خلال الحجر الصحي المفروض للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في العالم.

المصدر: Dejan Lovren/instagram