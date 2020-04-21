مصر – أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، نجاحها في وضع بئرين جديدين في البحر المتوسط على خط الإنتاج.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع البئرين “ظهر 17″ و”بلطيم جنوب غرب 7” للغاز الطبيعي على الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يوميا و 1300 برميل متكثفات يوميا.

ونوهت الوزارة إلى أن شركة بترول “بلاعيم بتروبل” القائمة بالعمليات، قالت إنه تم وضع البئر الجديدة “ظهر -17” بحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط على الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل وإكمالها واختبارها بنجاح وجاري حاليا الوصول بمعدلات إنتاجها تدريجيا إلى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وتابعت الشركة: “تقع البئر في المياه العميقة بالبحر المتوسط وتم حفرها على عمق يصل إلى 5300 متر، حيث وصل عدد الآبار التي تم حفرها في حقل ظهر بلغ 15 بئرا بواقع 10 آبار بالمنطقة الشمالية و 5 آبار بالمنطقة الجنوبية”.

ونجحت الشركة في وضع البئر الجديدة “بلطيم جنوب غرب – 7” على الإنتاج بطاقتها القصوى البالغة 140 مليون قدم مكعب غاز يوميا و1300 برميل متكثفات يوميا بعد الانتهاء من حفرها وإكمالها في توقيت قياسي لم يتجاوز شهرين ونصف الشهر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق الخطة الإنتاجية البالغة 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا خلال 7 أشهر من خلال حفر 4 آبار فقط ووضعها على الإنتاج بدلا من 6 آبار كان مخططا حفرها بما يحقق خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في زيادة الإنتاج مع الالتزام بسياسة تخفيض التكاليف وترشيد النفقات.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية “بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية” تزيد من حدة التوتر في البحر الأبيض المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز.

وتنفذ تركيا، منذ 4 مايو الماضي، أعمال تنقيب عن الغاز، “بإذن” من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة بل وإرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة.

المصدر: RT