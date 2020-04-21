ليبيا – حذَّر الخبير العسكري العميد شرف الدين العلواني من خطورة الأوضاع في المدن التي استولت عليها الوفاق باتجاه تسهيل عمليات تهريب السلاح والمرتزقة إلى داخل الأراضي الليبية.

العلواني وهو عميد ركن سابق بالجيش الوطني وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال:” لقد أصبح الشريط الساحلي من طرابلس إلى حدود تونس في قبضة هذه الميليشيات ومن ينتمون إليها من جماعات متطرفة مما سيسهل مهمتها في تهريب السلاح والمرتزقة إلى داخل ليبيا”.

وأشار الخبير العسكري أن الجماعات المتطرفة سيتمكنون من استعادة نشاطهم في تهريب البشر والهجرة غير الشرعية وسرقة النفط والوقود الليبي وتهربيه للخارج، لافتاً إلى أن مدينة الزاوية الواقعة شرق صبراتة وصرمان تضم أكبر مصفاة لتكرير النفط.