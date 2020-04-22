ارتفاع طفيف في معدل الوفيات والإصابات بكورونا في إسبانيا

ارتفاع طفيف في معدل الوفيات والإصابات بكورونا في إسبانيا

إسبانيا – أعلنت السلطات الصحية الإسبانية عن تسجيل 435 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء في البلاد 21717 حالة وفاة.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي بشأن تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع منذ أمس بـ4211 حالة جديدة، وبلغ 208389.

وتمثل هذه الأرقام ارتفاعا طفيفا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 430 وفاة و3968 إصابة جديدة بالفيروس.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في قائمتي الدول الأكثر تضررا بالوباء في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، لكن هناك مؤشرات على أن البلاد قد تجاوزت ذروة الجائحة، ويتجه الوضع نحو الاستقرار.

المصدر: رويترز