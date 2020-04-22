ليبيا – أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بمدينة سرت أمس الثلاثاء ضبط أحد قادة الخلايا النائمة كانت تخطط لعمليات ضد قوات الجيش بالمدينة.

الإدارة العامة للبحث الجنائي قالت عبر مكتبها الإعلامي إن الإرهابي المقبوض عليه تم تكليفه لشراء أسلحة وتجنيد خلية نائمة لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة.

وفي اعتراف مصور، قال أحد أفراد الخلية إن قياديين “محمود بعيو وفرج العبدلي” قد كلفاه بتجهيز الخلية وتجنيد عدد كبير من الشباب مقابل المال وشراء الأسلحة وذلك لتنفيذ مهام داخل مدينة سرت.

وأضاف :” سبب تواجدي في سرت أنني أتبع أحد الميليشيات بمدينة سرت تسمى بسرية شباب سرت آمرها محمود بعيو من مصراتة وآمرها داخل سرت فرج العبدلي، وقمنا بعملية تخريب مصلحة الجوازات بقيادة فرج العبدلي”.

وتابع:” كنا نقاتل في طرابلس مقابل مبالغ مالية وبقينا يوم في مدينة مصراتة وبعدها إنطقلنا إلى منطقة القره بوللي ومن ثم ذهبنا إلى محور طريق المطار وهناك تعرضت لإصابة في الساق بسلاح متوسط وذهبت للعلاج في مدينة مصراتة أسبوع ونصف بعيادة مصراتة مقابل مصنع الصابون ومنها عدت إلى سرت”.

وأضاف :”بعدها رجعت إلى الكتيبة، ثم أبلغونا بالذهاب لمقاتلة الدواعش لكن أحسست أن الجيش كان يمر إلى الجفرة واشتبكنا مع الجيش، وبعد دخول الجيش سرت كنت في منطقة جارف ورجعت لداخل المدينة”.

وواصل حديثه:” عندما كنت في سرت طلبوا مني سلاح للبيع داخل المدينة وكانوا يريدون عمل شيء في سرت، وقالو لي يومين وسندخل لمدينة سرت”

وإختتم بالقول:” أنا نادم وأنصح الشباب الذين يغرونه بالمال والمخدرات والسلطة بأنهم سيأخدونهم للهاوية وعليهم أن يسلموا أنفسهم للعدالة وفي طرابلس كانو يخبروننا بأن هناك أجانب ومرتزقة بصفوف القوات المسلحة “.