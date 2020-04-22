ليبيا – قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري إن سفينة الحاويات سيرانو التي دشنت قبل أسبوعين الخط البحري التجاري بين مصر وليبيا ستعود الجمعة المقبلة في إطار استمرار تطبيق التعاون التجاري البحري بين البلدين، حاملة على متنها سلعا غذائية ومواد تنظيف من الموانئ المصرية قاصدة ميناء طبرق البحري لتعزيز السوق المحلية والحفاظ على استقرار السوق خلال أيام شهر رمضان المبارك

الجراري وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” اليوم الأربعاء أشار إلى أن سفينة الحاويات ليدي حلوم وصلت الأحد الماضي وعلى متنها سلع غذائية منوعة مستوردة لصالح تجار من طبرق والبيضاء وطرابلس، مضيفا أن سفينة إسمنت أيضا كانت وصلت من السوق المصرية مساء الاثنين وعلى متنها5 آلاف طن وباشرت فورا في إفراغ حمولتها.

وأضاف الجراري أن ليبيا لم تصدر حتى اللحظة أيّ سلعة إلى مصر،موضحا أن الأمر يتطلب تنسيقا بين المؤسسات الليبية والذي ربما قد يتحقق خلال الفترة القريبة القادمة.