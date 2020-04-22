ليبيا – زعم المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي إن فرنسا أحجمت عن مساعدة جيرانها الأوروبيين في أحلك الأوقات وتبدو منزعجة من مسارعة تركيا لمد يد العون لهم.

أقصوي وفي إجابة خطية أمس الثلاثاء على سؤال صحفي حول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التي وجهت إنتقادات لتركيا في ملفات ليبيا وشرق المتوسط وأزمة طالبي اللجوء ودورها في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف أقصوي :” إنما سعى للتغطية على الوضع البائس الذي تعاني منه فرنسا جراء أزمة فيروس كورونا من خلال التهجم على تركيا عبر تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة لوموند”.

وتابع:” فرنسا أحجمت عن مد يد العون لجيرانها الأوروبيين في أحلك أوقاتهم وتبدو منزعجة من مسارعة تركيا لنجدتهم بصفتها صديق وقت الضيق”، متهماً فرنسا بدعم تنظيمات إرهابية في سوريا وتحريض ما وصفها بـ”القوات المناهضة” (القوات المسلحة الليبية) للما وصفها بـ”السلطة الشرعية في ليبيا” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من مجلس النواب المنتخب).

كما أدعى سعي فرنسا لتقويض أسس الحل في جزيرة قبرص وإصرارها على تجاهل حقوق القبارصة الأتراك ومحاولتها استصدار عقوبات على حليفتها تركيا في الناتو، مضيفاً :” فرنسا تؤمن بأن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، يمر عبر الوسائل العسكرية”.

وزعم:” فرنسا تحول دون تخفيف آلام الشعب الليبي من خلال دعم حفتر الذي نسف كافة اتفاقيات وقف إطلاق النار وقصف حتى المستشفيات رغم خطر جائحة كورونا، وأعاق إنتاج النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد للبلاد وقطع خطوط المياه”.

وأعتبر أقصوي أن الدعم الفرنسي لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259.

المتحدث باسم الخارجية التركي إختتم:” ننصح فرنسا بأن تركز اهتمامها على الحفاظ على صحة مواطنيها بالدرجة الأولى والأوروبيين عموما وتضميد جراحهم في مواجهة جائحة كورونا يتوجب على الحكومة الفرنسية التخلص من روح المنافسة بجشع، والتخلي عن اعتبار تركيا تهديدا للسلام والأمن في أوروبا”.