السعودية – وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين في سلسلة تغريدات، اليوم الأربعاء، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بموافقة سامية كريمة من المقام السامي الرئيس العام: إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين”.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، أن إقامة صلاة التراويح في الحرمين لهذا العام خلال شهر رمضان ستكون بدون مصلين، مؤكدا على أن التراويح ستكون بـ 5 تسليمات فقط.

كذلك، أعلنت السلطات السعودية، أمس الثلاثاء، أنه سيتم خلال شهر رمضان، تخفيف الإجراءات التقييدية المفروضة في البلاد ضمن نظام حظر التجوال.

وأوضحت أن القرار ينص على “السماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا”.

المصدر: رئاسة شؤون الحرمين+ واس